OLYMPIACOS, Vittoria nel derby per 2-0 contro l’AEK Atene

L'avversario della finale di Atene della Fiorentina in Conference League, l'Olympiakos, è sceso in campo questa sera nel derby contro l'AEK Atene. I padroni di casa hanno sbloccato il match al minuto 65 con un centro di André Horta, su assist di El Kaabi (il bomber della Conference). Verso la fine è arrivato il raddoppio sempre con Horta. 2-0 e tre punti che tengono attivo l'Olympiakos in vista della Fiorentina, ma non bastano per sperare ancora nel campionato. Nell'altra gara della serata, il PAOK ha sconfitto per 4-1 il Panathinaikos.