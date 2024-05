GASPERINI, Se non ribaltavamo i viola andavamo a casa

FirenzeViola.it

Il giorno dopo la finale di Coppa Italia, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha preso la parola da Roma nel corso del Media Day organizzato dalla UEFA per la finale di Europa League, che la Dea giocherà contro il Bayer Leverkusen. Nel corso della conferenza stampa tenuta dal Centro di Preparazione Olimpica Acqua Cetosa "Giulio Onesti", l'allenatore degli orobici ha parlato del percorso fatto dalla sua squadra nelle coppe: "Per mercoledì sarà un'altra finale contro un avversario molto forte. Stiamo giocando tutte partite decisive da mesi, lo abbiamo fatto a Liverpool prima e a Marsiglia poi, se non vincevi andavi a casa.

Se non ribaltavamo con la Fiorentina andavamo a casa, se non battevamo la Roma eravamo fuori dalla Champions. Quando giochi tutte queste partite puoi anche perdere queste partite, mercoledì vogliamo arrivare meglio ancora di come siamo arrivati ieri, ci prepariamo per questo".