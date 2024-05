CALAMAI, Che Vlahovic: per me è un gran rimpianto

FirenzeViola.it

Nel suo consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente", approfondimento della trasmissione "Buongiorno Firenze", la voce di Radio FirenzeViola Luca Calamai si è così espresso sulla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus andata in scena ieri sera e sulla performance (condita dal gol vittoria) dell'ex viola Dusan Vlahovic. Ecco il suo pensiero in merito: "Credo che un sorriso ai tifosi della Fiorentina per il fatto che Gasperini abbia fallito un altro trofeo sia scappato ieri sera: ogni volta che prova a fare un salto in avanti, viene respinto. Vedremo ora cosa farà nella finale di Europa League.

Tuttavia una riflessione non può non andare a chi la gara di ieri l'ha decisa, ovvero Vlahovic: è impossibile non immaginare per un secondo cosa sarebbe stata questa Fiorentina con lui. Per me il serbo è davvero un grande rimpianto".