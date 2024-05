DA NAPOLI, Gasperini in pole per gli azzurri: il punto

FirenzeViola.it

Arrivano conferme sull'interesse concreto del Napoli per Gian Piero Gasperini: è lui la prima scelta per la panchina azzurra. Secondo Radio Kiss Kiss, De Laurentiis avrebbe deciso, prima di chiudere eventualmente con Conte, di aspettare prima l'attuale tecnico dell'Atalanta. Non è da escludere che abbia già un accordo con lui e che, per non disturbarne il lavoro in vista della finale di Europa League, non faccia trapelare nulla. Solo dopo, nel caso, virerebbe su Conte, che potrebbe chiudere anche in un giorno, o, ancora, su Pioli.