ATALANTA, Infortunio per De Roon: a rischio coi viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sconfitta di ieri sera in finale di Coppa Italia contro la Juventus, l'Atalanta ha avuto anche la beffa di vedere uscire dal campo per infortunio uno dei suoi giocatori più importanti, Marten De Roon. Il centrocampista olandese ha accusato un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra e rischia di concludere in anticipo la sua stagione. Oggi verranno svolte le valutazioni del caso per capire se potrà prendere parte alla finale di Europa League di Dublino contro il Bayer Leverkusen, in programma mercoledì 22 maggio alle ore 21:00, e alle tre gare di campionato rimaste.

La Fiorentina guarda interessata alla vicenda visto che sfiderà i bergamaschi, nel recupero della 29° giornata di campionato, domenica 2 giugno.