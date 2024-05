BELTRAN, PER CONTINUARE AD ESSERE DECISIVO SERVE IL PRIMO GOL CONTRO UNA BIG

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì sera al Franchi la Fiorentina affronterà il Napoli in un match, valido per la penultima giornata di Serie A, che rappresenta un autentico scontro diretto per un posto in Europa. Viola e partenopei si giocheranno l'accesso alla prossima Conference League, con i gigliati in vantaggio in classifica, 53 punti a 51, e con una partita in meno.

Con un successo la formazione di Italiano metterebbe in cassaforte l'ottavo posto in campionato assicurandosi così la terza qualificazione consecutiva alla Conference League. Anche se questo sarebbe solo un "paracadute" rispetto all'obiettivo numero di questo finale di stagione di Biraghi e compagni. Vincere l'ultimo atto di Atene contro l'Olympiacos, portare in bacheca un trofeo che a Firenze manca ormai da 20 anni e qualificarsi alla prossima Europa League.

PERSONALITÀ

Se la Fiorentina mercoledì 29 maggio potrà giocarsi allo stadio Agia Sophia di Atene l'ultimo atto della Conference League parte del merito è sicuramente di Lucas Beltran. Dopo i tanti errori dal dischetto dei viola in questo 2024, da Nico a Bonaventura in campionato, passando per Ikonè in Supercoppa, l'argentino si è preso con coraggio la responsabilità di calciare un penalty pesantissimo. Un penalty che neanche il numero 10 Nico Gonzalez si è sentito di tirare.

El Vichingo invece con personalità ha preso la palla e l'ha insaccata nell'angolo basso alla destra di Mignolet facendo esplodere i mille tifosi viola nel settore ospiti del Jan Breydel Stadium di Brugge. Dopo la rete ai belgi che ha permesso ai viola di sfidare l'Olympiacos in finale adesso Beltran vuole portare la Fiorentina in Europa anche attraverso il campionato.

PRIMO GOL AD UNA BIG

Per farlo l'argentino dovrà segnare venerdì sera contro il Napoli. Anche se fino ad adesso il gol alle big del campionato è proprio ciò che più gli è mancato. Beltran infatti non ha mai fatto centro contro una squadra che in classifica sta sopra i viola. La sfida contro gli azzurri, che in campionato sono dietro alla Fiorentina ma sono una big in quanto campioni d'Italia 2023, potrebbe dunque essere l'occasione giusta.

Un gol per assicurare per la terza annata consecutiva l'Europa al club gigliato e ai suoi tifosi. Un gol che in campionato a Beltran manca da quasi tre mesi, Empoli-Fiorentina 1-1. Un gol per arrivare con lo carica e lo spirito giusto all'appuntamento decisivo, la finale di Atene contro l'Olympiacos.