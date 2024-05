CONFERENCE, Ecco che fine faranno i biglietti invenduti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A due settimane da Fiorentina-Olympiacos, sono circa 3mila i tifosi viola che hanno acquistato il biglietto per la finale di Atene. Ancora lontano il tetto degli 8mila posti a disposizione del club di Commisso. Per questo, e viste le difficoltà dei supporter viola legate al costo del viaggio e a possibili problematiche di ordine pubblico, non è certo che tutti i posti destinati ai viola siano riempiti. Cosa succederà in questo caso? Ci viene incontro Andreas Dimatos, dirigente AEK Atene vicino alla UEFA, ha specificato a Kanali Ena 90.4 il funzionamento della vendita di tali biglietti: "I ticket che non saranno venduti dalla Fiorentina saranno restituiti alla UEFA.

Poi la stessa UEFA li gestirà, non sappiamo ancora come. Posso dirvi che, lato Olympiacos, c'è già una fortissima richiesta. Da quanto ci risulta il club viola non dovrebbe riempire tutto lo spazio dedicato nello stadio. Anche a Praga l'anno scorso i tifosi italiani erano molto meno di quelli del West Ham".