ATENE, Già 5mila i biglietti acquistati dai tifosi viola

Fonte: Andrea Giannattasio

Nonostante le preoccupazioni per i costi di aerei, alloggi e quant'altro, prosegue spedita la vendita dei biglietti riservati ai tifosi della Fiorentina per la finale di Conference League, in programma mercoledì 29 maggio alle 21 presso lo stadio Agia Sophia di Atene. Al momento, secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, sono già 5mila i tagliandi venduti ai tifosi viola per l'ultimo atto contro l'Olympiacos. Una fase di vendita che continua così a crescere dopo i circa 4500 biglietti staccati fino a ieri.