ALLEGRI, Riflessioni della Juve: via subito? Montero...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riflessioni in corso della Juventus: per il presidente Ferrero, l'ad Scanavino e il dt Giuntoli sono ore di profonda riflessione su Massimiliano Allegri, autore ieri di alcuni brutti gesti nei confronti sia del ds, allontanato malamente dal tecnico, che del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, al quale ha rivolto parole minacciose. Ecco dunque che il club bianconero potrebbe decidere di chiudere già oggi il rapporto con Allegri. E, come ha poi riportato BianconeraNews in sede sarebbe stato convocato l'allenatore della Primavera, Montero.