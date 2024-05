COR.SPORT, Viola, doppia Europa: i soldi cambiano

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene proposto un approfondimento legato ai possibili introiti che la Fiorentina potrebbe ricavare nella prossima stagione in caso di qualificazione o alla Conference League o all'Europa League. Come evidenzia il quotidiano, si passa dai 16 ai 18 milioni (più o meno la cifra di quest’anno) ai 28-30 milioni (calcolo ipotetico ma fondato su quote già in larga parte definite) che mette in palio il secondo torneo Uefa.

C'è dunque una doppia Europa: perché c’è quella che passa attraverso la Conference se la squadra viola riuscirà a mantenere l’ottavo posto dopo il sorpasso con +2 ai danni del Napoli, e domani sera ha il primo match-point affrontando proprio gli azzurri di Calzona, e c’è quella che arriverebbe se dovesse conquistare la Conference contro l’Olympiacos, con passaggio alla competizione superiore come premio aggiuntivo al trofeo che a livello internazionale manca da sessantatré anni nella bacheca della Fiorentina.