DALLA SVEZIA, Anche i viola su Krajina, 2007 dell'Hacken

Rimbalza dalla Svezia una notizia di mercato in ottica Fiorentina. Secondo Fotbolltransfers.com, i viola avrebbero messo gli occhi su Omar Krajina, classe 2007 del BK Häcken. Il ragazzo, centrocampista, in stagione ha giocato sia con l'Under 17 che con l'Under 19 e ha già indossato la maglia del Montenegro Under 18. Secondo i colleghi svedesi, sul giovane ci sono diversi club europei e la Fiorentina sarebbe intenzionata a portare quest'estate Krajina a Firenze in prova.