VERSO ATENE, Che allerta: ben 6mila agenti in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

Aggiornamenti sul fronte finale di Conference League e sulla macchina organizzativa dell'evento direttamente dalle pagine del Corriere dello Sport-Stadio. Tutta la Grecia si prepara a un evento per il quale le misure di sicurezza saranno innalzate al massimo: due zone di prefiltraggio (quella più esterna avrà un raggio di 2 chilometri attorno allo stadio), telecamere e sistemi elettronici ad alta risoluzione e circa 6mila agenti a disposizione.

Un protocollo rigidissimo, a cui greci sono già abituati visto che in tempi recenti il governo ha varato una stretta repressiva fino ad arrivare a far disputare per più di un mese le gare di campionato a porte chiuse.