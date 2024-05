CHIEVO, Campedelli non ha partecipato all'asta per il marchio

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In merito alla notizia pubblicata in data 10 maggio riguardo all'asta che ha permesso a Sergio Pellissier di rilevare il marchio "Chievo Verona", occorre rettificare che l'ex patron della squadra gialloblu non ha mai partecipato a tale asta in nessun modo, né in presenza né al fianco dei soggetti che hanno partecipato alla stessa o che sono coinvolti in tale vicenda. Inoltre, occorre precisare che il signor Luca Campedelli non è mai entrato in conflitto con Pellissier, in nessun modo.

Il nome dell'altro soggetto coinvolto è quello di Cristian Zaffani, presidente del Vigasio, che non aveva nessun legame con Luca Campedelli, che dunque resta assolutamente estraneo alla vicenda. I legali dello stesso ex presidente del Chievo hanno precisato con una nota: "Non solo il sig. Campedelli è estraneo alle vicende oggi concretizzatesi presso la sede della curatela del Fallimento AC Chievo Verona srl, ma neppure ha voluto in alcun modo porsi in concorrenza con il sig. Pellissier. Il sig. Campedelli non ha partecipato all'asta, non vi ha assistito e non fa in alcun modo parte della compagine sociale dei soggetti che sono invece intervenuti. Il sig. Campedelli non ha partecipato alla procedura competitiva, non ha concorso contro il sig. Pellisier e non fa in alcun modo parte della compagine sociale dei soggetti coinvolti in tale vendita".