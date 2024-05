BONAVENTURA, I suoi occhi su Atene e sull'Europeo

FirenzeViola.it

Come scrive questa mattina La Nazione, Giacomo Bonaventura prosegue il suo recupero della migliore condizione fisica in vista della finale di Atene. Il trequartista marchigiano ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e l'occasione migliore potrebbe la sfida, decisiva per raggiungere la qualificazione alla prossima Conference League, contro il Napoli. Contro il Monza Jack è tornato in panchina e domani sera potrebbe tornare in campo.

Italiano ha bisogno dei suoi uomini migliori per queste ultime gare della stagione e Bonaventura, insieme a Nico e Arthur, è uno di questi. Quando questi tre sono in forma la Fiorentina gira meglio e macina punti. L'obiettivo è quindi quello di averli al 100% per la finale di Atene. In più per Jack c'è un altro stimolo, la convocazione con l'Italia di Spalletti ai prossimi europei in Germania.