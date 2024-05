GALLOPPA, Coppa Italia per Joe. A Firenze tanta passione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato ai canali ufficiali della Fiorentina, in particolare durante la trasmissione "Buongiorno Viola Park", il tecnico della Primavera viola Daniele Galloppa ha parlato della stagione che si sta per concludere. Queste nello specifico alcune sue dichiarazioni a partire dal percorso vincente in Coppa Italia: "Da dicembre a marzo abbiamo fatto tanti risultati utili consecutivi tra campionato e coppa. Il gruppo ha iniziato ad amalgamarsi e ha conoscersi meglio nonostante le differenze di età. Quel periodo ci ha dato forza e consapevolezza. Poi nella Coppa Italia ci ho sempre creduto. Siamo stati bravi, abbiamo incontrato squadre molto forti. La partita più difficile? Direi con la Roma perché abbiamo affrontato una squadra forte con tanti ragazzi che sono scesi dalla prima squadra. Abbiamo avuto un atteggiamento straordinario perché volevamo la finale. Poi anche le emozioni che ti dà la finale sono incredibili".

Una vittoria anche per Barone

"Purtroppo la vittoria è arrivata poco dopo la perdita di Joe. È stato giusto vincere per lui. Nessuno come lui si meritava di vincere questa coppa. È stato bello vincere per lui".

A chi si ispira da allenatore?

"Non voglio assomigliare a nessuno. Voglio sempre essere me stesso però sicuramente da qualcuno sto riprendendo. Quello che mi auguro è lasciare qualcosa a questi ragazzi".

Sul seguito della Primavera a Firenze

"La Primavera è molto seguita da tifosi e giornalisti. Questo è bello. C'è tanta passione anche per noi qui a Firenze. Riguardo al Viola Park l'aspetto incredibile è che chi viene qua da fuori rimane incantato per la sua bellezza. Non dobbiamo abituarci a questa fortuna".

Sulla gara di domani contro la Sampdoria

"Domani è l'ultima. Vogliamo finire bene in campionato. L'ultimo mese e mezzo non mi è piaciuto. Voglio vedere una partita da Fiorentina".