BIANCO, Sui social saluta la Reggiana: "Anno splendido"

Il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, in questa stagione in prestito alla Reggiana, ha salutato sui social i suoi compagni di squadra con questo messaggio: "Più di semplici amici o compagni di squadra. Grazie per questo splendido anno, d'ora in poi avrete un fratello per la vita. Vi voglio bene". Con ogni probabiltà Bianco tornerà alla base e poi si deciderà il suo futuro. Qui sotto la foto pubblicata.