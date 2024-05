ACCARDI A RFV, Aquilani sarebbe filo conduttore di Italiano

FirenzeViola.it

L'agente di calciatori Beppe Accardi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore mio" per parlare del futuro con o senza Italiano: "Il ciclo di Italiano non è finito, lui ha aperto un ciclo e sarà difficile sostituirlo".

Con quale profilo e se dipende anche dall'EL? "La questione è capire la direzione societaria, la strategia e il progetto futuro. Se andasse in EL vorrebbe fare un ulteriore step, stile logica dell'Atalanta. Allora dovrebbe far di tutto per trattenere Italiano. Per ora non ho pensato al sostituto ma ce ne sono tanti ed è difficile capire".

Cosa pensa di Aquilani? "Conosce Firenze, dove ha fatto un buon lavoro ed anche a Pisa lo ha fatto. Può essere il sostituto ideale perché è come dare continuità al modo di Italiano, ci ha vissuto vicino, ne ha colto l'essenza perciò può essere un vantaggio. In passato hanno dimostrato la capacità di lavorare su due piani, con Europa League e senza. La Fiorentina ha avuto la grave perdita di Joe Barone che rappresentava la proprietà a Firenze, bisogna capire cosa vorrà fare la società per questa figura chiave".