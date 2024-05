DE SISTI, Viola, un'ottima annata. E in finale è favorita

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Ai microfoni del portale News.Superscommesse.it è intervenuto Giancarlo De Sisti. L'ex grande calciatore di Roma, Fiorentina e della Nazionale italiana negli anni ‘60- ‘70, ha fatto un bilancio dell'annata viola proiettandosi anche sulla finale di Conference del 29 maggio: “È stata un'annata più che buona per la Fiorentina, considerando che ha lottato su tre fronti in maniera assidua e prolifica. L'aspetto più importante è che la squadra ha giocato sempre a viso aperto con tutte, cercando la via del gol il più possibile; si vede dalla quantità delle reti realizzate ai livelli di Bologna e Juventus, due formazioni che occupano le parti migliori della classifica. La Conference? La Fiorentina ha la grande occasione di portare un trofeo a casa propria, dopo tantissimo tempo. La tifoseria sta aspettando questo momento per rifarsi di tante sofferenze e di varie occasioni mancate, dopo tutto l'attaccamento che c'è sempre stato attorno alla squadra e ai colori di questo club.

Non ho seguito tantissimo l'Olympiacos ma mi ha impressionato la bravura del loro attaccante, il marocchino El Kaabi. Quindi, con tutto il cuore, spero di vedere la Conference alzata al cielo da tante maglie viola”.