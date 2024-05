REGGIANI A RFV, Credo che la Fiorentina possa essere ceduta dopo Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'intermediario di mercato Ivan Reggiani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento". Queste le sue parole: "La cessione della Fiorentina è una delle questioni più ipotizzabili dei prossimi giorni. Direi che dopo la finale di Atene sicuramente la notizia uscirà: questa gestione penso possa essere arrivata al capolinea. Gli indizi, anche tristi, ahimè portano tutti lì.

La famiglia Commisso non penso sia in grado di portare avanti un impegno così importante come la Fiorentina dopo la scomparsa di Barone. Non c'è un organico dirigenziale all'altezza per garantirgli il minimo delle incombenze che possono avere gli impegni lavorativi. Con tutti i difetti che si possono trovare a un presidente, comunque, secondo me questa è stata una gestione straordinaria come non si vedeva da tanti anni a Firenze. La cessione va fatta il giorno dopo la finale anche perché poi non hai i tempi per ricostruire la nuova squadra".