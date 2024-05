PONTELLO A RFV, Con Commisso abbiamo società perfetta

FirenzeViola.it

L'ex vice presidente viola Niccolò Pontello è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Colpi d'ala", trasmissione a cura di Alberto Di Chiara: "Noi ragioniamo sempre dall'esterno, che non è la stessa cosa di vivere le cose dall'interno, ma guardando i risultati di quest'anno ora dobbiamo aspettare solo la fine della stagione. Il triennio di Italiano ci dice che c'è una media di sessanta punti per stagione e una quarantina di sconfitte in tre anni. Il percorso europeo è stato ottimo ma adesso attendiamo di mettere qualcosa in bacheca. Vincere ad Atene sarebbe importante perché condurrebbe la società a fare delle riflessioni di rafforzamento in quando dovresti giocare l'Europa League. La società ha fatto benissimo, questa è una delle proprietà migliori degli ultimi anni. Una società perfetta che non ha debiti e che ha aumentato i suoi fatturati negli anni. Noi siamo fortunati a Firenze con Commisso, tre finali in due anni e il nuovo centro sportivo sono risultati importanti. Rocco sarebbe ancora meno criticabile se fosse stato messo in condizioni di poter fare il nuovo stadio di Firenze. Questo impedimento ha comportato un cambiamento anche sotto l'aspetto tecnico".

