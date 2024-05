SOCIAL, L'avvertimento sulla possibile "truffa" per Atene

Cresce l'attesa per la finale di Conference, in casa Fiorentina ma non solo. Una pagina facebook di tifosi viola -Io Tifo Fiorentina e me ne vanto - porta all'attenzione della sua community una situazione che si sta verificando nelle ultime ore: secondo la pagina infatti molti tifosi greci stanno provando a comprare biglietti e/o usufruire dei codici destinati ai supporters viola. Di seguito postata anche una chat che mostra il presunto tentativo di raggiro: