SKY, Napoli: Conte resta la prima scelta. Italiano...

Antonio Conte resta la prima scelta del Napoli per la prossima stagione, insieme a Gian Piero Gasperini. Se per quest'ultimo non c'è trattativa, visto che è ancora impegnato nella stagione con l'Atalanta quindi non è possibile avviarne una, per l'allenatore salentino la negoziazione è in corso. Le ultime arrivano direttamente da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Le prime due scelte per la panchina restano Gasperini e Conte. Poi a seguire Pioli e Italiano. Con l'ex Tottenham prosegue la trattativa economica ma ancora non si è trovato un punto di incontro".