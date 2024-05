QUARTA, OSSERVATO SPECIALE: L'AGENTE ARRIVA IN CITTÀ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lucas Martinez Quarta in questa stagione si è riscoperto uomo decisivo, soprattutto in attacco, dove si è distinto con ben 8 gol di cui, lui che non è certo altissimo, 4 di testa, anche se qualche errore difensivo non è mancato. Nonostante un ruolo ridefinito da Vincenzo Italiano dopo che il difensore aveva sfatto la valigia pronto in estate, a giugno il dubbio sulla sua permanenza si ripropone. Nelle prossime ore il suo procuratore arriverà a Firenze per trattare il rinnovo. Un argomento sul tavolo della Fiorentina, vista la scadenza al 2025 e la possibile partenza, come detto, nell'estate scorsa, ma ancora non è certo il futuro del difensore.

Tra l'altro tra le squadre che si erano interessate a Quarta c'è anche il Napoli, in particolare se fosse arrivato Conte. Indipendentemente dal tecnico insomma il club partenopeo aveva mostrato interesse per il difensore viola e domani sera dunque Quarta sarà un osservato speciale da parte della dirigenza. Uno stimolo in più per il giocatore, qualora Italiano decida di mandarlo in campo, per dare il massimo, in attesa di capire il suo futuro con la Fiorentina.