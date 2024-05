ATALANTA-JUVE, Scontri tra ultras sulla A1 nel tratto aretino

FirenzeViola.it

Scontri fra tifosi di Atalanta e Juventus in A1, nel tratto aretino, a pochi chilometri dall'area di servizio di Badia al Pino che l'8 gennaio 2023 fu teatro della «guerra» di strada fra tifosi della Roma e del Napoli. Come riporta il Corriere Fiorentino juventini e atalantini, un centinaio complessivamente, tutti in viaggio verso la capitale per la finale di Coppa Italia, si sono scontrati tirandosi sassi, scappando poi all'arrivo della polizia. Non ci sono feriti e non ci sono denunce.

Le indagini sull'episodio sono affidate alla Digos aretina ma nell'area di parcheggio non ci sono telecamere che riprendano immagini né ovviamente c'è stato il tempo di fare fotografia. Identificare i protagonisti non sarà facile.