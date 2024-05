LO MONACO A RFV, Trofeo darebbe stimoli. Il futuro...

FirenzeViola.it

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità, a partire dalla finale di Coppa Italia: "Una partita mal giocata dall'Atalanta perché gli mancava qualche uomo determinante con De Roon dietro e non là in mezzo. La Juve ha fatto la Juve degli ultimi tempi, speculare, andando in vantaggio subito e difendendo l'1-0. Alla fine uno spot negativo, con quello spogliarello di Allegri. Lui è sì sulla graticola da sette mesi ma il professionista accetta le critiche".

I tifosi hanno testa solo alla finale? "Ci saranno voli low cost e non credo ci saranno grossi problemi, fossi un tifoso farei di tutto per andare ad Atene. E preparatevi ad alzare un trofeo. L'Olympiacos è tosta, ben inteso, e i campi greci sono sempre caldi. Se la Fiorentina supera questo ha buone possibilità di farcela e Italiano può regalare un trofeo a Firenze prima che vada via, come si dice".

Si riaccenderebbe la passione di Commisso? Sarebbe un successo alla luce degli ultimi anni perché chi critica sorvola che la Fiorentina ha creato uno dei più bei centri sportivi al mondo che ho visitato nei giorni scorsi e già questo non può far demordere Commisso. Io credo che abbia accusato certo il colpo della tragedia di Barone, ma Commisso continua a seguire tutto dall'America, quotidianamente eh. La Fiorentina ha tanti giovani in B, come è stato per Ranieri, perciò cresce il settore giovanile e c'è un lavoro di base e per questo spero che vinca il trofeo perché sia di stimolo per proseguire su questa strada. Poi vedo che Commisso ha preso a cuore le sorti della Fiorentina, bisogna tenerselo stretto".

Il Napoli secondo lei tiene alla Conference? "Ora il Napoli non sta bene, la Fiorentina è in discreta salute e può servire come slancio per la finale di Atene".

Palladino o Aquilani? "E' un allenatore giovane e come tale deve avere una società forte alle spalle come accaduto per lui che ha fatto discretamente. A me la Fiorentina Primavera di Aquilani non mi dispiaceva come capacità di stare in campo, ha fatto la sua esperienza ed ha buone qualità ma ha bisogno di una società forte alle spalle. Credo che alla Fiorentina non abbiano ancora deciso il post Italiano, tanto ci sono tanti allenatori. Chi mi piace? Io ho le mie idee e in una società come la Fiorentina con una struttura come quella io farei di tutto per prendere Loco Bielsa. Lui non guarda il curriculum dei giocatori ma la sostanza, come ha dimostrato come ct".

Conosce Valentin Carboni? "Ho venduto io i due Carboni all'Inter, avendo io avuto il padre sia come giocatore che come allenatore delle giovanili del Catania. Tutti dicevano che era più forte Franco ma io ho sempre puntato su Valentin".