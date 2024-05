SERENA A RFV, Italiano con i migliori domani. Belotti...

FirenzeViola.it

Michele Serena, ex terzini viola adesso allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" iniziando dall’importanza della partita di domani sera contro il Napoli: "Anche quest'anno la Fiorentina ha fatto qualcosa di straordinario, arrivando a una finale europea. Spero che stavolta l'esito sia diverso. Nella sfida con il Napoli io gestirei la rosa normalmente, in vista di Atene: a meno che non ci sia qualche problematica fisica, devono giocatore coloro che stanno bene. Italiano ha sempre gestito al meglio la sua rosa e penso che per la finale serva arrivare pronti mentalmente".

Ci può essere lo stimolo per salutare Firenze al meglio da parte del tecnico?

"Assolutamente, ormai sembra scontato il suo addio. Sarebbe triste chiudere con un mancato risultato".

Sul rendimento di Belotti che idea si è fatto?

"Ha davanti a sé ancora quattro partite per dimostrare di poter essere un giocatore da Fiorentina e per meritarsi la conferma. Ma questo vale anche per gli altri calciatori che sono ancora in bilico".