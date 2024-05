NAZIONE, Italiano: sarà la sua ultima in viola al Franchi

FirenzeViola.it

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, quella di domani sera contro il Napoli sarà, salvo clamorosi ribaltoni, l'ultima apparizione di Vincenzo Italiano in viola sulla panchina del Franchi in gare ufficiali. Salvo ribaltoni perché nel calcio non si sa mai e perché nel contratto del tecnico siciliano è presente una clausola che allungherebbe il suo contratto di un anno in caso di qualificazione alla prossima Europa League, ovvero in caso di vittoria ad Atene. La Fiorentina ha in calendario altre tre partite(contro Cagliari e Atalanta in campionato e contro l'Olympiakos in Conference League) ma sono tutte lontano da Firenze. Quella di domani sera sarà quindi una partita particolare per tutti quei calciatori(QUI il focus de La Gazzetta dello Sport sui possibili partenti) che già sanno di lasciare Firenze.

Ancora più particolare dicevamo sarà però la serata di Vincenzo Italiano. Il tecnico nativo Karlsruhe in viola ha vissuto tre stagioni intense e fatte di emozioni forti, anche nel rapporto con la città e i tifosi. Con lui la Fiorentina è tornata in Europa ed ha riassaporato il gusto di giocare una finale. Domani Italiano sederà per l'ultima volta sulla panchina del Franchi, anche se in quello stadio spera di tornarci tra due settimane ad esultare con tutto il popolo viola con un trofeo in braccio.