BIRASCHI A RFV, Gradel gran piede. Tifo Kouame

Davide Biraschi, difensore del Fatih Karagümrük, squadra del campionato turco, è stato ospite oggi a Radio FirenzeViola: "Il Sivasspor è una squadra che gioca molto bene, soprattutto sulle ripartenze. È una squadra ben organizzata soprattutto dal punto di vista offensivo, che non molla mai".

C'è differenza di bagaglio tecnico a favore della Fiorentina?

"Secondo me sì, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Il loro è un calcio fatto di contropiedi, giocatori che hanno molta gamba; in Italia invece dal punto di vista tattico siamo organizzati molto bene".

Parlando dei singoli del Sivasspor, c'è chi sostiene che il pericolo numero uno sia Gradel, che ne pensa?

"Si assolutamente, ha un gran piede, grande gamba e grande tecnica, batte tutto: punizioni, angoli e rigori. Nel complesso hanno giocatori veloci e sono tutti bravi, sarà una bella partita".

Secondo lei a Firenze, il Sivasspor giocherà una partita di contenimento?

"Secondo me proveranno a rubare palla e ripartire in contropiede, per far male alla Fiorentina".

Invece della Fiorentina che idea si è fatto?

"Grandissima squadra, rosa ampia e piena di giocatori importanti. Non è partita benissimo ma si sta riprendendo. Ha portato a casa una gran vittoria contro il Milan e se continua così può togliersi soddisfazioni".

Farai il tifo di Kouamé che è stato anche tuo compagno al Genoa?

"Assolutamente si, anche in Europa noi italiani facciamo il tifo per le italiane, e sicuramente tiferò anche per il mio amico Chris. Lui lotta tanto per la squadra, si fa sempre trovare pronto, è uno che su ogni palla va a fare la guerra e un una squadra giocatori cosi sono importanti".

La Fiorentina al ritorno giocherà oltre i 1000 metri di altezza, pensa sia un problema nel caso di qualificazione in bilico?

"Penso che sia una cosa soggettiva. Io faccio più fatica a quell'altezza, ma quando sei in campo stringi i denti e lotti per la vittoria, quindi queste cose passano in secondo piano".