BERTINI A RFV, Viola ci sono i presupposti per migliorarsi

Mario Bertini, ex giocatore della Fiorentina e vincitore della Mitropa Cup nella stagione 1965/66, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'Viola amore mio', iniziando dal ricordo della semifinale di quella coppa, giocata proprio contro il Rapid Vienna e che vide un suo doppio sigillo: "pur giocando da centrocampista difensivo, il mio passato da trequartista mi ha permesso sempre di avere un certo peso in zona gol. Mi dispiacque molto quando fui ceduto ma la Fiorentina con la mia cessione, quella di Albertosi e quella di Brugnera ha potuto comprare giocatori forti come Merlo ed Esposito, decisivi per la vittoria dello scudetto. Poi anche noi ci siamo tolti le nostre soddisfazioni lontano da Firenze".

Fu un'operazione in cui tutti ci guadagnarono.

"Io certamente, all'Inter mi sono fatto il mio bell'ingaggio (ride n.d.r)"

Mentre della Fiorentina di oggi che ne pensa?

"La Fiorentina continua ad essere nel mio cuore, anche se non seguo più molto il calcio perché è un ambiente che ho rifiutato. A me il calcio piaceva giocarlo, ho fatto della passione il mio lavoro. Spero che i viola quest'anno riescano a fare un salto di qualità e i presupposti ci sono: l'allenatore è benvoluto e la società è ambiziosa".