AVV. CHIACCHIO A RFV, Ero lì: vi spiego la sentenza

L'avvocato Eduardo Chiacchio, legale del Novara nel processo plusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti della Juventus, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola per provare a spiegare la situazione: "Io ho partecipato al processo in qualità di legale del Novara, quindi ho avuto modo di poter constatare che il procuratore federale, il dottor Giuseppe Chiné, era molto convinto delle sue argomentazioni, con la sua requisitoria nella quale ha posto in evidenza soprattutto le intercettazioni interne. Lui ha definito "confessorie" queste dichiarazioni fatte dai dirigenti della Juventus tra di loro. Poi è spuntato il libro nero… 9 punti erano la richiesta perché 9 erano i punti da togliere necessari per escludere la Juventus dalle coppe internazionali, poi penso che la corte abbia inasprito la pena perché in una partita i bianconeri sarebbero tornati subito in corsa. La sentenza può essere rivista? Si tratta di un ambito molto tecnico perché andare al Coni significa ledere la legittimità delle motivazioni. Bisogna aspettare di capire quali saranno quest'ultime e poi i legali della Juventus decideranno come muoversi".