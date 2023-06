ANTONELLI A RFV, Mandragora? Ottima stagione la sua

FirenzeViola.it

Il noto agente Stefano Antonelli, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare della stagione della Fiorentina: "La Fiorentina è partita con un buon organico, con una prima fase che non è andata bene. Poi ha espresso uno dei giochi più belli d'Italia, che ha portato alle due finali, che poi ha perso immeritatamente. Anche se la Viola si rinforza con un grande attaccante e un difensore forte non è garantito che migliori. Ora c'è tanta empatia".

Italiano quanto ha imparato da questa stagione?

"Tantissimo. Intanto ha dimostrato il suo credo e poi l'anno prossimo avrà molta più esperienza. Migliorerà anche nel ragionare durante la partita. Secondo me lui da questa stagione ha preso tanto beneficio".

Quali giocatori possono essere sacrificabili in estate?

"Non so se posso essere di grande aiuto. Amrabat mi sembra un giocatore avviato su questa strada e non l'hanno mai nascosto. Io credo che c'è la possibilità di prendere un centrocampista importante. Immagino che uno tra Cabral e Jovic debba andare a giocare in un'altra squadra, perché hanno bisogno di giocare. Ma questi sono i miei pensieri. Per quanto riguarda la difesa, per me la Fiorentina se arriva un'offerta per Igor, può ascoltarla. Dodo penso rimanga, Biraghi ha trovato equilibro anche con la piazza".

Che valutazione fa sulla stagione di Mandragora?

"Rolando è entrato in punta di piedi, poi è andato in grande condizione fisica, e, come sempre, ha giocato quasi sempre da titolare. Italiano non ne faceva più a meno. Lo ha gestito in tre o quattro partite perché aveva fatto tante gare ma nonostante ciò lo ha sempre fatto giocare. Noi siamo felicissimi della stagione di Mandragora. Se avesse fatto sei o sette gol sarebbe stata una stagione eccellente".

Accanto a Mandragora quale sarebbe il profilo giusto?

"La Fiorentina di Italiano è un centrocampo a tre. Quando Bonaventura giocava più avanti bastavano dieci metri per tornare a tre. Italiano aveva a disposizione centrocampisti importanti e l'unico palleggiatore vero poteva essere Rolando, poi è diventato Amrabat. Un palleggiatore importante potrebbe essere un giocatore alla Lobotka.

Ci consigliano Boloca del Frosinone. Che ne pensa?

"Boloca è un giocatore forte, ma penso che in questa fase la Fiorentina abbia alzato un po' l'asticella e cerchi un giocatore già importate e con esperienza".

Riguardo al portiere che ne pensa?

"Terracciano ha fatto un gran campionato, soprattutto se consideriamo da dov'è venuto. All'interno della Fiorentina c'è gente che sa lavorare. Io mi domando: dopo aver fatto un campionato del genere e aver disputato due finali, è giusto che lui faccia il secondo? Io penso che se compreranno un altro portiere, Terracciano vada a giocare da titolare in un'altra squadra".