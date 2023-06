ANCILLOTTI (AG. FIFA) A RFV, Nzola gradito da tutti. Vicario costoso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Stefano Ancillotti, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione “Chi si Compra?”. Queste le sue parole: “Mi aspetto, a differenza degli altri anni, diversi colpi importanti, soprattutto per le squadre che parteciperanno alle coppe europee”.

La Fiorentina potrebbe muoversi in modo veloce come la Roma?

“Mi aspetto che la Viola si muova svolgendo operazioni importanti, sia in entrata che in uscita. Servono giocatori in grado di cambiare l’assetto generale”.

Cosa si aspetta dalla Fiorentina in uscita?

“Igor, Amrabat e Duncan sono tre operazioni in uscita che salvo sorprese andranno in porto. Il marocchino, ovviamente, è colui che porterebbe più soldi”.

Riguardo Nzola

“Italiano conosce bene Nzola, è gradito anche dalla società. Nonostante la retrocessione con lo Spezia la sua annata è stata di buonissimo livello. Potrebbe essere il profilo giusto per l'attacco”.

Chi si aggiudicherà Vicario?

“Sotto i 20 milioni di euro credo che non se ne parli nemmeno. È ambito anche all’estero, specialmente in Germania e in Inghilterra da vari top club”.