TOTO DS, Goretti al Franchi domenica: la situazione

Fonte: Lu.Magis.

FirenzeViola.it

Roberto Goretti, direttore sportivo della Reggiana, accostato alla Fiorentina per affiancare Pradè prima che in viola arrivasse Burdisso, domenica scorsa era a vedere Fiorentina-Sassuolo al Franchi. Il dirigente granata però ha voluto dissipare i dubbi di chi ha pensato ad un ritorno di fiamma. Concentrato sulla salvezza della Reggiana, il direttore sportivo ha passato la sua domenica a vedere dal vivo (come tutti i dirigenti vecchio stampo, nonostante la sua giovane età) le partite del Bologna prima e della Fiorentina la sera.

Il direttore sportivo umbro, accostato anche all'Empoli, intanto infatti va a caccia di giocatori ed idee per il futuro della sua società. Dopo Bianco, che sta facendo una buona stagione a Reggio, Goretti potrebbe tornare alla carica per altri giovani viola, verso i quali ha sempre avuto l'occhio lungo. Ovviamente per ora guarda ed osserva perché la concentrazione è tutta sulla salvezza.

Tra gli addetti ai lavori al Franchi tra l'altro anche l'ex capo scouting Antonio Tramontano che in attesa di un nuovo incarico è un docente dei corsi a Coverciano e va a vedere partite in giro, Firenze compreso visto che è rimasto a viverci.