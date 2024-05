CONFERENCE, Finale il 29/5 all'Agia Sophia di Atene, ore 21

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina è in finale di Conference League. I viola fanno fuori il Brugge in casa belga e staccano il pass per l'ultimo atto del torneo. Aspettando la vincente di Olympiakos-Aston Villa, in programma domani, la squadra di Italiano sa che scenderà in campo mercoledì 29 maggio alle ore 21, allo stadio Agia Sophia, casa dell'AEK Atene in Grecia, impianto di nuova generazione (inaugurato nel 2022) da circa 32mila posti di capienza.