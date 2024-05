ATALANTA-VIOLA, Restano solo due date: 22/5 o 2/6

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'approdo della Fiorentina in finale di Conference League, sfuma una delle (poche) date per il recupero di Atalanta-Fiorentina, gara originariamente in programma lo scorso 17 marzo e rinviata per l'arresto cardiaco che colpì Joe Barone, poi purtroppo scomparso e al quale il club viola ha dedicato oggi l'approdo a Dublino.

Sfuma il 31 maggio: solo due opzioni. La data del recupero dipende sostanzialmente dal percorso europeo di Atalanta e Fiorentina. Con la qualificazione di quest'ultima per la finale di Conference, però, sfuma l'ipotesi di poter giocare il 31 maggio, comunque non ottimale perché avrebbe comportato disputare la gara dopo la fine del campionato. I viola, infatti, dovranno giocare il 29 del mese contro la vincente tra Olympiacos e Aston Villa, ragione per la quale quella settimana è da depennare.

Restano a questo punto solo due giorni a disposizione e dipendono dalla Dea: in caso di mancato approdo dell'Atalanta in finale, difatti, la partita potrebbe svolgersi il 22 maggio, giorno dell'ultimo atto di Europa League. In caso contrario, l'unica ulteriore data disponibile sarebbe il 2 giugno, dopo la finale di Champions League e quasi una settimana dopo la fine della Serie A.