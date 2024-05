BIRAGHI, Ora c'è euforia. Italiano è più agitato di noi

FirenzeViola.it

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, in diretta su Sky festeggia il passaggio in finale di Conference League ai danni del Brugge: "C'è grande unione, sennò questi risultati non li raggiungi. Due finali consecutive europee, quasi due di Coppa Italia: li fa solo un gruppo unito, in cui tutti fanno parte del progetto. Con la Fiesole ho un rapporto particolare: ero insieme a loro nel giorno tragico di Davide e anche in quello di Joe. E' un rapporto che va al di là".

Avete raggiunto il picco del vostro percorso?

"Adesso c'è euforia, ma c'è da giocarcela questa finale e l'anno scorso ci siamo scottati. E' un traguardo importante, abbiamo grande voglia di vincerla. Dopo un percorso così, è giusto portare via qualcosa".

Italiano vi ha detto qualcosa sul suo futuro?

"Non lo so, è un mese che non parla perché è più agitato di noi. La cosa bella è che nel gruppo dobbiamo pensare a tante cose: è giusto che ci godiamo il mento e che lo faccia anche lui. Ogni anno lo facciamo invecchiare di 10. Pensiamo a quello che dobbiamo fare".

Cosa ha detto nel discorso pre gara?

"Pensavo di dover dire tante cose, ma mi è bastato vedere gli occhi di tutti. E' da stamattina che nell'aria c'è grande concentrazione per fare questa prestazione su un campo difficile. Non c'era bisogno di dire niente. A Lucas do consigli, come ad altri giovani fortissimi che hanno un grande futuro. C'è poco da dirgli".