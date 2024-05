FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Clamorosa occasione per la Fiorentina. Doppia chance per la squadra di pareggiare subito. Su un rapido ribaltamento di fronte, Gonzalez si ritrova a tu per tu con Mignolet che compie una gran parata, anche se l'argentino non è perfetto nel tiro. La sfera resta viva ma Beltran sulla respinta la spara sul fondo.