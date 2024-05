C. BRUGGE-FIORENTINA 1-1, FINISCE QUI: SI VA AD ATENE, SI VA AD ATENE!

Fonte: dal nostro inviato a Brugge (Belgio)

97' - E' FINITA! E' FINITA! LA FIORENTINA VA AD ATENE! E' IN FINALE DI CONFERENCE LEAGUE!

96' - Ultimo minuto! Ultimo minuto! Forza, forza, forza!

95' - Mamma mia Terraccianooooo!!! Una parata paurosa su un tiro di Vanaken! Un miracolo clamoroso!!

94' - Mezza rissa tra Dodo e la panchina del Club Brugge: torna però in fretta la calma con un giallo al brasiliano e un rosso a un componente della panchina belga

93' - Contropiede fulminante della Fiorentina con Nzola che va al tiro ma manda la sfera alle stelle

90' - Assegnati ben 7 minuti di recupero. Solo 7' separano la Fiorentina dalla finale di Atene! Forza!

90' - Cambio per la Fiorentina: esce Beltran ed entra Ranieri. La Fiorentina in questo finale di gara passa alla difesa a tre

89' - Giallo anche per Milenkovic, che ferma Thiago lanciato in contropiede. Primo ammonito di casa Fiorentina

88' - Fallo di Beltran su Mignolet in uscita: punizione per il Brugge

85' - E adesso la via di Atene torna dalla parte della Fiorentina: è 1-1 a Brugge, con Beltran che a messo in gol su calcio di rigore

84' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOOL!!!! BELTRAN!! SU RIGORE!!! 1-1 AL JAN BREYDEL!

83' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Calcio in faccia di Mechele a Nzola e penalty sacrosanto per i viola! Occasione pazzesca di pareggiare la partita!

80' - E' un assalto continuo quello che sta mettendo in atto la Fiorentina che ora merita, stramerita il pareggio! Mancano 10' ma la Viola pare avere molte più energie dei suoi avversari

75' - Ancora un palo! Ancora un palo! Pazzesco, incredibile, ingiusto! Stavolta è ancora Kouame che di testa su cross di Gonzalez coglie il montante alla sinistra di Mignolet

74' - Traversa di Biraghi da punizione. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile! Ennesimo legno della stagione viola, il secondo della partita dopo la traversa di Kouame. E' il trentunesimo palo stagionale...

72' - Altra punizione dal limite per la Fiorentina: giallo a Odoi che ha atterrato Gonzalez

70' - Due cambi per la Fiorentina: dentro Nzola e Duncan al posto di Belotti e Arthur. Per il Brugge esce Vetlesen ed entra Zinckernagel

66' - Corner corto per la Fiorentina, Mignolet buca l'intervento e su un colpo di testa di Milenkovic, Ordonez salva sulla linea di porta

65' - Ora è davvero una buona Fiorentina, che arremba e spinge complice anche un calo evidente del Brugge

63' - Biraghi dalla punizione (da posizione più che ghiotta) manda alto sopra la traversa...

62' - Punizione dal limite dell'area per la Fiorentina e ammonizione per Vetlesen al termine di un'ottima progressione di Dodo sulla destra

57' - Corner per la Fiorentina: la sfera su proseguimento dell'azione arriva a Mandrgora che commette fallo sull'avversario

55' - Inisiste la squadra di Italiano: Biraghi apre per Kouame sulla sinistra ma il suggerimento è troppo lungo. La Fiorentina, però, c'è...

54' - Bella azione orchestrata dalla Fiorentina con Arthur e Biraghi con Belotti che però sbaglia il suggerimento: corner viola

53' - Buona progressione di Dodo sulla destra. Non altrettanto bello è il cross, facile preda di Mignolet

52' - Giallo a Thiago per un fallo su Milenkovic

51' - Chance da gol per il Brugge da corner: su cross di De Cuyper, Odoi non trova la porta da buona posizione

50' - La Fiorentina sfiora un goffo e clamoroso autogol: nel tentativo di liberare l'area di rigore su una percussione del Brugge, Dodo spara verso la porta di Terracciano: la palla esce di 30 cm alla sinistra del portiere viola

49' - Dopo oltre tre minuti di gioco interrotto, finalmente si riprende...

46' - Gioco subito interrotto per far diradare il fumo dei fumogeni accesi dai tifosi di casa a inizio secondo tempo. La partita non si gioca per ora

46' - Via alla ripresa. Nessun cambio per le due formazioni

=== INTERVALLO ===

46' - Spreca malamente una rimessa laterale la Fiorentina, che all'intervallo è sotto di un gol: decide fin qui De Cuyper con il gol siglato al 20'.

45' - Assegnato 1' di recupero

43' - Ammonito Ordonez per un fallo su Belotti (una gomitata in volto). Il pubblico protesta ma la scelta è corretta

41' - Ci riprova Kouame dopo un doppio passo su Odoi: tiro che però stavolta finisce alto sopra la traversa per l'ivoriano

39' - Punizione per il Brugge sulla trequarti viola: fallaccio di Milenkovic su un avversario ma poco prima era stato Biraghi a subire fallo (non fischiato da Umut Meler. Nulla di fatto...

36' - Traversa pazzesca di Kouame! Azione di Gonzalez sulla destra con la sfera che arriva al numero 99 che si gira e di prima intenzione calcia in porta cogliendo il legno: la palla rimbalza sulla linea di porta a non finisce in gol... si resta sull'1-0 ma chance enorme per pareggiare per la Fiorentina

33' - La Fiorentina prova a ritrovare il bandolo della matassa ma dopo 4-5 minuti giocati bene sembra di nuovo essere finita nella ragnatela del Brugge

30' - Milenkovic da museo degli orrori! Perde sulla destra il corpo a corpo con Thiago, il quale mette in mezzo per l'accorrente Vanaken ma per fortuna Dodo e Milenkovic salvano in corner sul tiro a botta sicura. Che errore pazzesco quello del serbo che stava per condannare al 2-0 la sua squadra

26' - Belotti! Viola ancora pericolosa. La Fiorentina parte in contropiede e la sfera arriva al Gallo che conclude in diagonale trovando una deviazione che finisce in corner. Nulla di fatto però dall'angolo

24' - Mamma mia che doppia chance per la Fiorentina di pareggiare subito! Su un rapido ribaltamento di fronte, Gonzalez si ritrova a tu per tu con Mignolet che compie una gran parata. La sfera resta viva ma Beltran la spara sul fondo...

21' - Nel gol del Brugge hanno responsabilità almeno tre elementi: Terracciano (che poteva fare di più, peraltro dando inizio all'azione con un rinvio orribile), Biraghi che tiene in gioco l'autore del gol e Martinez Quarta, che buca l'intervento

20' - GOL DEL BRUGGE. DE CUYPER. Da un cross dalla destra, spunta dalla parte opposta il terzino che oggi sostituisce lo squalificato Meijer e mette alle spalle di Terracciano per l'1-0.

19' - Botta di controbalzo di Mandragora dal limite dell'area: palla che finisce alta sopra la traversa. Anche questa era una buona occasione...

15' - Contropiede viola gestito malamente: su una rimessa laterale del Brugge, Nico scatta in contropiede ma invece di concludere sulla trequarti preferisce il servizio a Belotti, che però è errato. La Fiorentina butta via la prima potenziale chance offensiva.

11' - Azione pericolosa del Brugge che spinge sulla destra con Sabbe: cross al centro con Dodo che subisce fallo in area e dunque gioco interrotto, tra il disappunto del pubblico di casa

7' - Brugge parecchio falloso in questo avvio: tre falli in sequenza su Gonzalez, Beltran e Martinez Quarta. Ma quando i belgi ripartono sulle fasce fanno paura e il pubblico spinge un sacco...

5' - Proiezione in avanti di Thiago che prova a scambiare con Mechele ma la Viola fa buona guardia in difesa

3' - Fiorentina che parte grintosa poi però inizia il suo classico possesso palla...

1' - Si parte! Fiorentina che attacca da destra verso sinistra, rispetto alla tribuna centrale da cui vi stiamo scrivendo

0' - Squadre in campo! Tutto pronto per il fischio d'inizio del match. Clima da brividi al Jan Breydel! Fiorentina in completo bianco da trasferta, padroni di casa con la classica divisa nerazzurra

Tutto pronto al Jan Breydel Stadion di Brugge: alle 18:45, nel cuore delle Fiandre, si sfidano il Club Brugge e la Fiorentina in un match valido per il ritorno delle semifinali di Uefa Europa Conference League. I viola, che devono fare a meno di Bonaventura (nemmeno in panchina), ripartono dal 3-2 ottenuto all'andata grazie ai gol di Sottil, Belotti e Nzola (per i nerazzurri reti di Vanaken su rigore e di Thiago) e sognano di tornare in finale come un anno fa, quando nel return match delle semifinali si imposero 3-1 a Basilea. Al seguito della squadra di Italiano oltre mille sostenitori arrivati da Firenze e da tutta Italia. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Odoi, Vetlesen; Skoras, Vanaken, Jutgla; Thiago.

A disposizione: Bursik, Jackers, Nielsen, Nusa, Balanta, Spileers, Homma, Seys, Talbi, Zinckernagel.

Allenatore: Hayen.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

A disposizione: Christensen, Lopez, Ikone, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Umut Meler (Tur).

Assistenti: Eyisoy-Ersoy.

Quarto uomo: Peljto (Bih)

Var: Fritz (Ger).

A.Var: Ulusoy (Tur).