ITALIANO (S.STAMPA), Che coraggio Beltran. In finale...

Fonte: dal nostro inviato a Brugge (Belgio)

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Al termine del pareggio per 1-1 contro il Club Brugge che ha qualificato la Fiorentina in finale di Conference League, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha preso la parola dalla sala stampa dello stadio Jan Breydel:

Sulle sue sensazioni: “Gioia indescrivibile per aver visto giocare con questa personalità la squadra, con questo carattere. Abbiamo giocato dentro una bolgia incredibile contro una squadra forte e siamo stati premiati per il nostro modo di stare in campo. Giocare un’altra finale è qualcosa di fantastico. Vedere giocare i ragazzi in questo modo è davvero qualcosa di impagabile”.

Sulla mentalità: “La personalità quando si entra in campo va sempre tirata fuori in ogni prestazione. Non dovevamo mai smettere di fare quello che ci ha permesso di arrivare a giocare questa semifinale e così abbiamo fatto. La personalità tirata fuori da questi ragazzi è stata incredibile. Solo così si possono ottenere i risultati”.

Sulle due finali fatte: “Siamo anche noi nei libri di storia e siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di straordinario. Ripensiamo a dove siamo partiti: il pari con il Riga in casa, il ko con il Basaksehir… adesso invece arriviamo in finale da imbattuti. Arriviamo con grande autostima ed entusiasmo”.

Sullo stato d’animo sulla gara di domani tra Olympiacos e Aston Villa: “Comunque vada, avremo problemi in finale: se passano i greci affronteremo pur in campo neutro una squadra “di casa”. Mentre l’Aston Villa è una squadra di Premier molto forte, che tutti conoscono. Ma adesso pensiamo anche al campionato, dove vogliamo fare punti importanti”.

Sulla dedica della gara a Barone: “Non serve nemmeno dirlo. Questa finale è per lui… oggi c’era anche la sua famiglia allo stadio e dunque è stato molto bello centrare questo traguardo. Ogni nostro pensiero va sempre al direttore”.

Sui tanti pali presi: “Ho temuto che persino Beltran avrebbe sbagliato il rigore… complimenti a Lucas che se l’è sentita di tirare dal dischetto. Prima pensavo che lo dovesse tirare Gonzalez, poi invece ho visto calciare Beltran: forse qualcuno non se l’è sentita. E’ stato bravo perché quella palla pesava tantissimo”.

Su Bonaventura in campo ad Atene: “Ieri era fiducioso ma oggi non se l’è sentita: meglio non rischiare e visto che siamo andati in finale è meglio così...”