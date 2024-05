BRU-FIO 1-0, A fine pt avanti i belgi: decide De Cuyper

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce 1-0 il primo tempo di Club Brugge-Fiorentina. Decide la rete di De Cuyper al 20esimo del primo tempo. Il centrocampista dei belgi si è inserito su un cross da sinistra di Vanaken e, prendendo il tempo a Quarta e Biraghi, ha battuto Terracciano di testa. Poi solo Fiorentina.

Nico si divora il pareggio a tu per tu con Mignolet, sulla ribattuta Beltran non trova nemmeno la porta. Sfortunata anche la squadra di Italiano che con Kouame prende una traversa. Azione di Gonzalez sulla destra con la sfera che arriva al numero 99 che si gira e di prima intenzione calcia in porta cogliendo il legno: la palla rimbalza sulla linea di porta e non finisce in gol. All'intervallo è avanti la squadra di casa che ha riportato momentanemente il risultato complessivo sul 3-3.