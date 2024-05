BRU-FIO 1-1, Finisce in parità: la Viola vola in finale!

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina è in finale di Conference League. Basta un pareggio in Belgio contro il Club Brugge. Il risultato finale è 1-1, che si aggiunge al 3-2 dell'andata, per il 4-3 complessivo. Al primo tiro in porta, passano i belgi con De Cuyper che ruba il tempo alla difesa viola e, di testa, fa 1-0 azzerando lo svantaggio. Immediata doppia occasione per il pari, ma né Gonzalez né Beltran riescono a centrare la porta di Mignolet, così come Kouame e Belotti a seguire. Sulla strada della Fiorentina ci si mette anche la sfortuna, come quando Kouame sbatte sulla traversa con un poderoso mancino di controbalzo al 35'.

Al minuto 85 il neo entrato Nzola anticipa in area Mechele, costringendolo al fallo da rigore. Dagli undici metri si presenta Beltran, che apre il piatto destro e batte Mignolet. Assalti all'arma bianca finale per i padroni di casa, che però sbattono su Terracciano. La Fiorentina può così far festa e presentarsi il 29 maggio ad Atene per la sua seconda finale consecutiva di Conference.