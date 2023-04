VIOLA DI NUOVO IN CAMPO: NICO STA BENE E ITALIANO STUDIA LA SQUADRA ANTI-ATALANTA

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha ripreso a lavorare questa mattina, dopo il giorno libero concesso da Vincenzo Italiano alla squadra, rientrata all'alba dalla Polonia dove aveva speso tanto in campo in termini di energie fisiche e mentali. Italiano d'altronde è stato un giocatore e dunque sa capire al meglio le esigenze di staccare dei suoi dopo una grande fatica e poco sonno ma da oggi tutti in campo per preparare un'altra battaglia, contro l'Atalanta lunedì.

Con Gasperini, che oggi ha fatto grandi complimenti alla Fiorentina quasi per mettere le mani avanti viste le tante assenze tra cui il match winner all'andata Lookman, non è mai una partita normale e alla fine le loro squadre, che si giocano il ruolo di "settima che dà fastidio alle grandi" come le ha definite il tecnico nerazzurro, si somigliano. Sia per spettacolarità del gioco sia per il percorso.

Dunque Italiano non vorrà lasciare nulla al caso e, anche se un po' di turn over sicuramente sarà fatto, non seguirà le orme di Pioli che in campo contro il Bologna rispetto alla Champions ha lasciato solo il portiere. Sgombriamo subito il campo dai dubbi: Gonzalez sta bene e si è allenato regolarmente dopo i problemi accusati nell'intervallo di Lech Poznan-Fiorentina che lo hanno costretto infatti ad uscire ad inizio ripresa. Certo qualche giocatore acciaccato c'è dopo quella gara e sarà su quelli che il tecnico farà ruotare (poco) la rosa. Intanto ritroverà Quarta che a Poznan era squalificato, Igor rimasto in panchina e Barak entrato solo nel finale, Chissà che non tocchi proprio a loro.