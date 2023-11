VIDEO, Gli highlights di Fiorentina-Juventus 0-1

FirenzeViola.it

Terza sconfitta consecutiva in campionato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nella serata del Franchi i viola si arrendono ad una Juventus da massimo risultato col minimo sforzo; i bianconeri passano a Firenze per la prima volta dopo cinque anni grazie ad una rete di Fabio Miretti (la prima in Serie A) in avvio e ad una gara di sacrificio estremo. La Viola spinge tanto ma non passa e rimane a secco per il terzo match di fila. Ecco gli highlights di Fiorentina-Juvents: