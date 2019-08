VIDEO FV, JB: "Mercato? Si lavora. I tifosi..."

Arrivato pochi istanti fa a Montecatini Terme, il braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone ha parlato dal ritiro viola: “I ragazzi stanno lavorando in un bel posto, è un piacere vedere la Fiorentina in questa bellissima città. Si continua a lavorare per la Coppa Italia e per il campionato. Pradè sta lavorando bene sul mercato. C’è sempre grande fiducia per il lavoro che stiamo facendo: gli abbonamenti stanno andando bene e in città c’è tanto entusiasmo. Dobbiamo far crescere la Fiorentina in Toscana. Quando arriverà un colpo? Abbiamo già ora degli ottimi giocatori nella rosa, tanti giovani cresciuti nel nostro vivaio ma noi lavoriamo tutti i giorni. Boateng-Chiesa? Sono due giocatori ottimi, assieme a Lirola: abbiamo una squadra piena di orgoglio”.