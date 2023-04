VERSO POZNAN, Occhio ai cartellini: ecco i diffidati

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La difesa come miglior attacco a Poznan, per non compromettere all'andata un turno complicato contro un'avversaria di tutto rispetto. Italiano non vuole rischiare e di sicuro metterà in campo la miglior formazione possibile. Toccherà a Milenkovic, insieme a Igor poiché Quarta squalificato. Sempre che Italiano non pensi già al ritorno (difficile) preservando così i diffidati proprio in quel reparto e zona di campo Dodo, Milenkovic e Amrabat. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.