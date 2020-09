VC FIRENZE 2005, Ieri festa per il 15° compleanno

Bella serata all’insegna della passione per la Fiorentina ieri sera presso la pizzeria "Casellina by Lillo e Nina", dove è andata in scena la cena per festeggiare il 15° compleanno del Viola Club Firenze 2005. Alla presenza dell'ex viola Celeste Pin(presidente onorario del club), i soci del Viola Club assieme al presidente Milena Poggesi e al vice Alessio Serra è andato in scena un scena un appuntamento che si ripete ogni anno, tra tanta voglia di far festa e di abbandonare per qualche ora i pensieri legati al Covid. Il tutto nella speranza che la prossima stagione sia certamente più avvincente rispetto a quella che ci siamo da poco lasciati alle spalle, durante la quale in ogni caso non è mancato l'appoggio del Viola Club Firenze 2005 alla squadra di Beppe Iachini (anche con il Franchi a porte chiuse). Queste alcune foto della bella serata di ieri: