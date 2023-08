UECL, Ecco dove sarà possibile seguire Rapid-ACF

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina tra poche ore tornerà in campo sul palcoscenico europeo. Appuntamento alle 19, presso l'Allianz Stadion di Vienna, per l'andata dei play off di Conference League contro il Rapid Vienna. Con la trasferta vietata, i tifosi viola saranno pressoché obbligati a seguire la squadra da lontano. Al tal proposito la partita sarà possibile seguirla su Sky, DAZN e in chiaro su TV8. Inoltre, direttamente da Vienna, la radiocronaca della partita curata dai nostri inviati Tommaso Loreto e Niccolò Santi su RadioFirenzeviola.

