TOTO-FORMAZIONE: QUASI TUTTI D'ACCORDO: DAVANTI NZOLA. DUBBIO NICO

La Fiorentina si appresta a scendere in campo stasera (fischio d'inizio alle ore 18.30) al Benito Stirpe di Frosinone, forte di due vittorie consecutive in campionato e con il desiderio di rimanere agganciata al treno Champions. Qualche dubbio di formazione per Vincenzo Italiano, alla prima gara di tante in cui dovrà fare a meno di Dodò (operato ieri per la lesione al legamento subita contro l'Udinese). Quasi tutti d'accordo sulle scelte che dovrebbe operare il tecnico viola, con l'unico dubbio che riguarda la tentazione di rischiare Nico Gonzalez (non ancora al meglio dopo la botta subita una settimana fa a Genk) o riproporre Kouamé dal primo minuto. Ecco il consueto toto-formazione dei principali giornali:

Gazzetta dello Sport: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Nzola.

Corriere dello Sport: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Nzola.

Corriere Fiorentino: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Nzola.

Nazione: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Nzola.

FirenzeViola.it: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Sottil, Nzola