TOTO-FORMAZIONE: GIORNALI D'ACCORDO, GIOCA CABRAL. BALLOTTAGGIO IN MEDIANA

In casa viola è match-day e i giornali nazionali e locali si sono come sempre lanciati nel toto-formazione in vista di Hellas Verona-Fiorentina (calcio d'inizio ore 18:30). Vincenzo Italiano per la prima volta da inizio stagione ha tutti i calciatori a disposizione, ma deve valutare le condizioni di Nikola Milenkovic, ancora acciaccato dopo l'infortunio subito con l'Empoli; a tal proposito i giornali non si fidano ed all'unisono schierano Igor accanto a Lucas Martinez Quarta. Davanti, il solito ballottaggio Cabral-Jovic sembra possa risolversi a favore del brasiliano. Stando alla rassegna stampa di stamani, l'unico vero ballottaggio è quello in mezzo al campo tra Rolando Mandragora (scelto da Corriere Fiorentino e Tuttosport) ed Antonin Barak (schierato dagli altri giornali) mentre nelle altre zone del campo non sembrano esserci molti dubbi, con l'unica suggestione che è lanciata dal Corriere Fiorentino, che opotizza un Aleksa Terzic adattato a terzino destro al posto di Dodò.. Ecco le formazioni ipotizzate dalla carta stampata:

La Gazzetta dello Sport – (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Kouamé.

Corriere Fiorentino – (4-3-3): Terracciano; Terzic, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Kouamé.

La Nazione - (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Kouame.

Corriere dello Sport – (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barark; Nico Gonzalez, Cabral, Kouamé.

Il Tirreno Firenze – (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Saponara, Cabral, Nico Gonzalez.

Tuttosport – (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Kouamé.

FirenzeViola.it - (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Kouame.