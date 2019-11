Solamente un pareggio per la Fiorentina nella sfida interna contro il Parma: un gol per tempo e il risultato finale è dunque di 1-1. Per il Premio Top FirenzeViola.it vi chiediamo di eleggere il vostro migliore in campo. Per votare, basta cliccare sul link sottostante.

PREMIO TOP FV: CHI IL MIGLIORE IN FIORENTINA-PARMA 1-1?